В Казани угарным газом отравились женщина и ее 6-летний сын

Предположительно, семья отравилась продуктами горения Фото: Лика ИСАЕВА

Медиков в квартиру на пятом этаже на улице Бондаренко в Московском районе столицы Татарстана вызывали в 23.30 во вторник, 15 декабря. Приехавшие врачи госпитализировали 31-летнюю женщину и ее шестилетнего сына с признаками отравления угарным газом средней степени тяжести.

Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС выяснили, что квартира находится в пятиэтажке, где установлены газовые колонки для подогрева воды. Вероятно, жильцы не открыли форточку для проветривания, когда включали колонку, предположили сотрудники МЧС Татарстана.