"Поругала отца за устроенный бардак и была избита": В Татарстане отца обвиняют в избиение дочери

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Лениногорска было возбуждено по статье "Истязание несовершеннолетнего" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как стало известно о том, что он избивал свою 13-летнюю дочь. В октябре-ноябре девочка делала отцу замечание, что он, напившись пьяным, устраивал беспорядок в квартире. В ответ мужчина избивал ее, когда она молчала - избивал просто так.

В правоохранительные органы об избиение ребенка сообщила мать девочки, когда та, устав терпеть побои, пожаловалась родительнице на отца.

- Причастность к совершению преступления мужчина не признал, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.