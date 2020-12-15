На этой неделе в республике должны начать прививать от COVID-19 учителей и соцработников. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Стало известно, что в Татарстан поступила вторая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» - 1,9 тысячи доз. Всего же должно будет поступить 3,7 тысяч – 2,9 тысяч доз уже в республике.

На этой неделе в республике должны начать прививать от COVID-19 учителей и соцработников. Напомним, что в первую очередь вакцину получают медики, работающие с зараженными пациентами.

Как отмечают в Минздраве РФ, если вы точно знаете, что переболели коронавирусом, то пока не стоит записываться на прививку «Спутник V». Чтобы понять насколько препарат эффективен для выздоровевших нужно больше времени и информации о повторных заражениях COVID-19, пишет kp.ru.