В Казани директор школы №143 не стала вызывать пожарных из-за возгорания

Огонь потушили сотрудники школы, никто не пострадал. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В этот понедельник, 14 декабря, в одном из помещений школы №143 произошло возгорание электросушилки для рук. Оно было потушено сотрудниками образовательного учреждение. При этом директор школы не только не провела эвакуацию детей и персонала, но еще решила ничего не сообщать о произошедшем пожарным.

- Сообщения о пожаре в пожарную охрану не поступало. По итогам проведенной проверки на директора школы выписан протокол и наложен административный штраф по за нарушение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации (не сообщили о пожаре по телефону в пожарную охрану), - сообщили в МЧС Татарстана.

В чрезвычайном ведомстве также напоминают, что при обнаружении пожара или признаков горения в здании (например, задымление, запах гари и повышение температуры воздуха) нужно: срочно сообщить об этом в пожарную охрану, принять меры по эвакуации людей и тушению пожара.