В Татарстане подтверждены еще 2 смерти от коронавируса

Всего за прошедшие сутки в Татарстане было выявлено 96 новых случаев коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 15 декабря, Минздрав Татарстана подтвердил еще 2 смерти от коронавируса в республике. От инфекции скончались 72-летняя женщина и 57-летний мужчина.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в ведомстве.

Всего с начала пандемии в Татарстане было зафиксировано уже 166 летальных исходов. Напомним, что за прошедшие сутки в Татарстане было выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом. Большинство из них – это жители Казани.