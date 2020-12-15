Загрузка отелей в Татарстане в Новый год 2021 может достигнуть 94%

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В Татарстане ежедневно продолжает выявляться более 80 случаев коронавируса. Однако республика остается популярной у туристов. Если сейчас - в предновогодние дни, загрузка местных отелей составляет порядка 80%, то с 3 по 5 января она может достигнуть отметки в 94%. Об этом сообщил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

К слову, примерно такие же показатели по заполняемости татарстанских отелей были и в прошлые новогодние праздники. И все так же гости продолжают бронировать номера в среднем на три ночи.

Напомним, особых ограничений помимо обязательного ношения масок в общественных местах и огранченного числа посетителей в кино и на концертах, в Татарстане нет. А непосредственно в новогоднюю ночь кафе и ресторанам в республике разрешили работать до 3.00.