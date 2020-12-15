В Татарстане открылась ледовая переправа Аракчино - Верхний Услон

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Сегодня, 15 декабря, в круглосуточном режиме начала свою работу ледовая переправа через Волгу Аракчино - Верхний Услон. Проезд там разрешен транспорту весом до 3,5 тонн.

Это третья из четырех ледовых переправ в Татарстане, которые начали свою работу этой зимой. Так, с 11 декабря в Зеленодольском районе открыто направление «Зеленодольск - Нижние Вязовые», ас 14 декабря переправа «Соколка - Новый Закамский» в Мамадышском районе (до 3,5 тонн).

Последняя – четвертая ледовая переправа, через реку Кама по направлению «село Покровское - поселок Красный Ключ» будет освидетельствована 17 декабря. Сообщает МЧС Татарстана.