Новый год 2021 в Нижнекамске: график открытия елочных городков

Последними откроются елки на набережной и в сквере Танеко. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В минувшие выходные в Нижнекамске зажгла свои огни первая в этом сезоне новогодняя елка - в парке “Велики”. Впереди горожан ждет открытие еще семи городков.

Так, 23 декабря в 18.00 первых гостей примет елка в парке “Семья”, а 25 декабря в 17.00 - елка в парке Нефтехимиков. Также 25 числа, но чуть позже - в 18.00, свои огни зажжет зеленая красавица у спорткомплекса “Шинник”.

Елочный городок в сквере имени Лемаева начнет работу в 17.00 26 декабря, а елочный городок в парке чтения и отдыха имени Тукая - в 17.00 27 декабря. Последними откроются елки на набережной и в сквере Танеко - 28 декабря в 18.00 и 28 декабря в 18.15 соответственно.