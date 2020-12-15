В Казанском ТЮЗе пройдет премьера неоновой сказки "Конек-Горбунок от Ёк до Ок"

Вот такой необычный неоновый спектакль пройдет в ТЮЗе Фото: Из материалов пресс-службы

В Казанском ТЮЗе состоится премьера нового спектакля - 18, 19 и 20 декабря зрителям покажут неоновую сказку "Конек-Горбунок от Ёк до Ок". Ее режиссером и художником-постановщиком выступил Максим Иванов.

- В сказке есть много важного для нашей страны. Как Достоевский задает вопросы про идеи, которые крутятся в России, так и Ершов в сказочной манере затрагивает темы, которые относятся к русскому национальному самосознанию, менталитету, - считает Максим Иванов. - Эта сказка многому учит и меня самого как художника и человека - терпению, смирению. В ней заложены привычные и понятные для каждого русского человека смыслы.

Режиссер полагает, что юный зритель помимо радости от визуального решения уйдет со спектакля с пониманием смыслов, заложенных в тексте.

Внимание! Администрация театра предупреждает, что в спектакле присутствует яркий мерцающий свет, который может повлиять на зрителей, подверженных фотогенной эпилепсии и повышенной чувствительности к свету. Пожалуйста, будьте внимательны!