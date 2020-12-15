Стало известно, где на Новый год 2021 в Казани разрешили запускать салюты

Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

В Татарстане с 20 декабря по 10 января будет действовать особый противопожарный режим. В связи с чем в этот период времени запрещено использовать пиротехнику в определенных местах.

Так где же в Казани на Новый год 2021 можно запускать салюты? В городском управлении гражданской защиты вместе со специалистами определили для этого четыре площадки:

- в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах – майдан на улице Гаврилова;

- в Кировском и Московском районе – Нижне-Заречная дамба;

- в Приволжском и Вахитовском районе – автомобильная стоянка напротив площадки «Сабантуй» в Березовой роще;

- в Советском районе – площадка возле Казанского ипподрома, между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина, сообщает управление гражданской защиты.