В Татарском кукольном театре "Экият" стартуют Новогодние представления

Всех ждут на представление в театр кукол "Экият" Фото: материалы пресс-служб

В Татарском государственном театре кукол "Экият" с 18 декабря начинаются Новогодние представления. Пройдут они на русском и на татарском языках. Темой новых представлений станут спектакли легендарной "Снежной Королевы" - "Новогодние приключения Кая и Герды".

Современные интерпретации были продиктованы требованиями о безопасности - в этом году представления пройдут не в фойе, а в Большом зале театра. Зрители примут участие в интермедии, находясь на своих местах, при этом все должны находиться в масках.

Необычный год и необычный формат торжества – интерактивный спектакль-интермедия с самыми яркими световыми, видео эффектами и красочными костюмами.

- Вместе с отважной Гердой зрители отправятся на поиски Кая, попавшего в ледовый плен к злой и беспощадной Снежной Королеве. Ребята будут не просто зрителями нашего шоу, а его самыми настоящими и активными участниками – успех наших героев напрямую зависит от их помощи в преодолении преград на своем пути, - рассказали в пресс-службе театра.

В фойе театра всех зрителей будет ждать королева праздника – нарядная елка, атмосферная музыка и специальная новогодняя фотозона.