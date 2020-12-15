В Казани на перекрестке трех улиц отменили левые повороты

ГИБДД Казани прости автомобилистов с пониманием отнестись к изменениям и по возможности заранее планировать свой маршрут.

В Казани изменилась организация движения транспорта на перекрестке улиц Туфана Миннуллина, Тихомирнова и Роща Фрунзе. А именно там отменили левые повороты. На пересечении этих улиц уже установили соответствующие дорожные знаки.

Так, теперь для выезда на Тихомирнова при движении по улице Миннуллина со стороны Островского водители могут воспользоваться прилегающими улицами Петербургской и Артема Айдинова. При движении по улице Роща Фрунзе со стороны Зеленой для выезда на улицу Тихомирнова следует использовать улицы Петербургскую и Островского. Сообщают в ГИБДД Казани.