В Казани пройдет премьера фильма "Обратная связь"

Во время съемок фильма Фото: Из материалов пресс-службы

В столице Татарстана в кинотеатре "Синема5" пройдет предпремьерный показ новой комедии режиссера Александра Нужного "Обратная связь". Возрастной рейтинг 16+.

Эта картина продолжение фильма "Громкая связь", который вышел на российские экраны в 2019 году.

Главные герои - три семейные пары и их друг. В ролях артисты группы "Квартет И": Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов. Мужскую часть актерского состава "разбивают" Мария Миронова, Ирина Горбачёва и Анастасия Уколова. Все они собрались в загородном доме для встречи Нового года, и этот вечер оказался полон сюрпризов.