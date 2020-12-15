Коронавирусом заразились еще 96 жителей Татарстана

С начала пандемии COVID-19 подхватили 11 693 местных жителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 96 жителей Татарстана. Большинство из них - казанцы (44). Остальные из Набережных Челнов (14), Нижнекамского района (7), Альметьевского района (4), Тукаевского района (4), Верхнеуслонского района (3), Бугульминского района (2), Буинского района (2), Елабужского района (2), Мамадышского района (2), Нурлатского района (2), Сабинского района (2), Чистопольского района (2), Алькеевского района (1), Зеленодольского района (1), Кукморского района (1), Лаишевского района (1), Лениногорского района (1) и Новошешминского района (1). Все случаи контактные.

Среди зараженных пятеро несовершеннолетних, 14 - от 18 до 30 лет, 28 - от 30 до 50 лет, 19 - от 50 до 60 лет, 20 - от 60 до 70 лет, восьмерым - от 70 до 80 лет, двоим - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 17 из них, 79 же были оставлены дома под медицинским наблюдением.

С начала пандемии COVID-19 заразились 11 693 татарстанца. На данный момент 10 251 из них выздоровел, 164 - скончались.