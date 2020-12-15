Скончался еще один зараженный коронавирусом житель Марий Эл

С начала пандемии COVID-19 подхватил 8 351 местный житель. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки подтвердилась смерть еще одного зараженного коронавирусом жителя Марий Эл. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 108. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии в республике выявили 8 351 зараженного (53 - накануне). На данный момент 7 424 из них выздоровели. В инфекционных стационарах продолжают находиться 1 090 человек: 1 081 - с пневмонией, 406 - с подтвержденным коронавирусом.

В Минздраве Марий Эл отмечают, что 204 госпитализированных сейчас находятся в тяжелом состоянии, 886 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 38 пациентов, а в кислородной поддержке нуждаются 498 больных.