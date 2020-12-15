Число смертей от коронавируса в Чувашии приблизилось к 380

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По данным на вторник, 15 декабря, в Чувашии выявлено 379 летальных случаев коронавируса. Последние четыре смерти зараженных подтвердились там за минувшие сутки. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в республике провели более 370,7 тысяч тестов на COVID-19. Исследования помогли определить 14 436 больных (130 - накануне). К сегодняшнему дню большинство из них - 12 915 человек, выздоровело, но новые случаи заражения коронавирусом продолжают выявляться ежедневно.