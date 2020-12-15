Сейчас под медицинским наблюдением с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него находятся 11 158 местных жителей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердились еще 10 смертей от COVID-19. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 415. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавирусом.

С начала пандемии в регионе было сделано 483 838 тестов на коронавирус, обследовано 456 693 человека. Это помогло выявить 31 773 зараженных COVID-19 (294 - накануне), большинство из которых - 28 789, уже выздоровели. Сейчас под медицинским наблюдением с коронавирусом или подозрением на него находятся 11 158 человек.