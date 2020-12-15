В Ульяновской области иномарка выехала на встречку и насмерть сбила пешехода

Медикам, прибывшей на место ДТП "скорой", пришлось лишь констатировать смерть пешехода. Фото: Олег УКЛАДОВ

Авария с участием иномарки «Субару Аутбек» произошла в понедельник, 14 декабря, в 19.10 в Мелекесском районе Ульяновской области. Там на 55 километре автодороги «Ульяновск – Димитровград –Самара» 48-летний водитель за рулем иномарки «Субару Аутбек», по предварительным данным, сбил пешехода. Мужчина шел по середине полосы встречной полосы и был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.

Сила удара была такова, что пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия , сообщили в Госавтоинспекции Ульяновской области.