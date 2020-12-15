Новый год 2021 в Казани: даты открытия елочных городков в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах

Сезон открытия новогодних елок в этих районах завершится в жилом массиве “Северный” 26 декабря. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Несмотря на пандемию, Казань продолжает готовиться к празднованию Нового года 2021. Местных жителей приглашают посетить елочные городки и принять участие в активных играх на свежем воздухе. Ведь уже со дня на день должны начать зажигаться огни зеленых красавиц.

Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов сообщила, что гулянья у них начнут с жилого массива “Сухая река”, где елочный комплекс у школы №60 откроется 18 декабря в 16.00.

Следующими будут елка у школы №147 в жилом массиве “Кадышево” - 19 декабря в 15.00, и елка на улице Школьная в жилом массиве “Борисоглебское” - 20 декабря в 15.00.

Елочные комплексы в парках “Крылья Советов” и “Континент” примут первых гостей уже 23 декабря в 17.00 и в 18.00 соответственно. На следующий день вечером загорятся огни на елке на бульваре “Белые цветы”.

Сезон открытия новогодних елок завершится у дома №15 на улице Кутузова в жилом массиве “Северный” 26 декабря в 14.00.

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