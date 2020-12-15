В Ульяновской области в ДТП с двумя грузовиками погиб водитель

С места происшествия. Фото Госавтоинспекции Ульяновской области Фото: Из материалов пресс-службы

Смертельная авария произошла вчера, 14 декабря, в 10.45 на 217 километре автодороги «Подъезд к городу Ульяновску от федеральной автодороги «М5 УРАЛ». По предварительным данным, 63-летний водитель отечественного грузовика «Газ 274700» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в фуру «Скания», которая стояла на светофоре в ожидании разрешающего сигнала светофора. Многотонным иностранным грузовиком управлял 31-летний водитель.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Газ 274700» получил смертельные травмы и скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в Госавтоинспекции Ульяновской области.