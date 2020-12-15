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В Казань приедут “Лунные качели” - арт-объект художника Тишкова

Столица Татарстана будет первым городом, где представят эту часть многолетнего проекта “Частная луна”
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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“Качели” будут размещены во внутреннем дворе Национального музея Татарстана со 2 по 10 января будущего года.

“Качели” будут размещены во внутреннем дворе Национального музея Татарстана со 2 по 10 января будущего года.

Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

Казань станет первым городом, в котором представят “Лунные качели” - арт-объект художника Леонида Тишкова, часть его многолетнего проекта “Частная луна”, который ранее был показан в десятках странах.

“Качели” будут размещены во внутреннем дворе Национального музея Татарстана со 2 по 10 января 2021 года. На них смогут одновременно кататься по два человека. Во время этого “луна” на объекте будет загораться.

Принять участие в развлекательной программе сможет любой желающий с 17.00 до 20.00, сообщает пресс-служба музея.