В Казань приедут “Лунные качели” - арт-объект художника Тишкова

“Качели” будут размещены во внутреннем дворе Национального музея Татарстана со 2 по 10 января будущего года. Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

Казань станет первым городом, в котором представят “Лунные качели” - арт-объект художника Леонида Тишкова, часть его многолетнего проекта “Частная луна”, который ранее был показан в десятках странах.

“Качели” будут размещены во внутреннем дворе Национального музея Татарстана со 2 по 10 января 2021 года. На них смогут одновременно кататься по два человека. Во время этого “луна” на объекте будет загораться.

Принять участие в развлекательной программе сможет любой желающий с 17.00 до 20.00, сообщает пресс-служба музея.