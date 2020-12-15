В Татарстане ищут 17-летнюю девушку, которая пропала около 10 дней назад

Фото: поисково-спасательное объединение "Поисковый центр"

В Татарстане начались активные поиски 17-летней Светланы Белашовой из Чистополя. Девушка перестала выходить на связь с близкими 6 декабря, сообщает поисково-спасательное объединение “Поисковый центр”.

Известно, что Светлана ростом около 175-185 сантиметров имеет худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. На момент пропажи на ней была черная вязанная мужская шапка, черная мужская куртка, светлое платье и бордовые кроссовки. По мнению волонтеров, пропавшая может находиться в другом городе.

Просим всех, кто видел Светлану, сообщить об этом по телефону 8(967)466-49-11 или 112.