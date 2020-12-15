Справились и без Нгапета; "Зенит" всухую обыграл "Урал"

Фото: ВК "Зенит-Казань".

После триумфа на первом этапе Лиги Чемпионов волейболистам "Зенита" предстояло вернуться в российскую действительность. Так, подопечные Владимира Алекно отправились в гости к уфимскому "Уралу".

В составе "Зенита" отсутствовал Эрвин Нгапет. Тренерский штаб решил дать французу отдохнуть. В отсутствии легионера роль первой скрипки в атаке взял на себя Федор ВОронков и со своей задачей справился.

В первой партии казанцы постепенно смогли создать задел в 4 очка - 16:12 и планомерно довели партию до победы - 25:21. Во втором сете волейболисты "Зенита" выиграли куда спокойнее, дав сопернику набрать только 16 очков.

Третья партия также проходила под диктовку казанской команды. "Зенит" вел в счете на протяжении всего сета. Тревожно за результат стало лишь в концовке, когда хозяева приблизились на расстояние двух очков. Впрочем, казанцы не дали интриге возродиться. Они выиграли партию 25:22, а вместе с ней и матч 3:0.