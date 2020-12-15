"Они зарплату-то у нас получают, а не в федерации хоккея": Квартальнов обрушился с критикой на ФХР из-за вызова игроков "Ак Барса" в сборную

Фото: ХК "Ак Барс".

В победном матче с "Йокеритом" "Ак Барс" не досчитался сразу нескольких игроков, но если Лукоянов пропускал игру из-за травмы, то сразу три хоккеиста, Юдин, Лямкин и Воронков, не вышли на лед, так как отправились в расположение сборной России для участия в домашнем этапе Еврохоккейтура.

Главный тренер "Ак Барса" был раздосадован столь скорым отъездом игроков. По его словам, они пытались уговорить Федерацию хоккея России, чтобы все трое сыграли против "Йокерита", но получили отказ. Это при том, что в составе "Йокерита" на лед вышли несколько игроков сборной Финляндии, которая также сыграет на этапе Еврохоккейтура в Москве.

- Да всё пытались и делали. Мы идём навстречу Лиге, а нам говорят: "Это федерация". Но, ребят, они зарплату-то у нас получают, а не в федерации хоккея. Игра сборной только в четверг, в четверг! Не знаю, какие есть причины, чтобы наши парни не сыграли сегодня. Когда нам предлагали перенести матч из Хельсинки, мы согласились, но не знали, что так будет. Думаю, нам можно было пойти навстречу. Тем более, что только одна игра была сегодня в КХЛ, - заявил Квартальнов.