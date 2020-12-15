"Золотую маску" присудили директору театра имени Качалова

Александр Яковлевич Славутский стал лауреатом "Золотой Маски" Фото: Из материалов пресс-службы

В Москве огласили лауреатов российской национальной театральной премии "Золотая маска". Выдающиеся заслуги художественного руководителя Казанского академического русского большого драматического театра Александра Яковлевича Славутского послужили поводом для его признания. Художественный руководитель Качаловского стал лауреатом Специальной премии "Золотая Маска" - он получил свою награду "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

Среди лауреатов 2021-го года также режиссеры Кама Гинкас, Генриетта Яновская, Алексей Бородин, Рафкат Исрафилов, актеры Андрей Мягков, Ольга Яковлева, театровед Видмантас Силюнас.

По традиции, всем лауреатам будут торжественно вручены "Золотые Маски" весной.