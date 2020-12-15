"Ак Барс" вновь разгромил "Йокерит", Да Коста оформил дубль

Фото: ХК "Ак Барс".

Хоккеисты "Ак Барса" в последние дни играют в режиме нон-стоп, то матчи проводили через день, а поединки с "Йокеритом" было решено объединить и провести в течение двух дней. В воскресном матче казанцы легко выиграли 4:1. Однако игра вечером в понедельник началась совсем не по сценарию "барсов".

Игроки "Йокерита" открыли счёт на 12 минуте: Виктор Лев отдал на дальнюю штангу Эли Толванену, который в касание переправил шайбу в ворота. Сразу после гола "джокеры" едва не реализовали большинство, но «барсам» помогла штанга.

Во втором периоде казанцам снова повезло: сначала Хенри Иконен, а затем Джордан Шрёдер попали в штангу, бросая с неудобной руки. У "Ак Барса" тоже были свои шансы на гол. Удаление Якуба Крейчика реализовано не было, но следующее большинство после штрафа Иконена всё-таки было использовано. Найджел Доус перевёл шайбу на противоположный фланг, а Стефан Да Коста выдержал паузу и бросил точно в угол – 1:1.

В третьем периоде гости начали часто удаляться, чем и воспользовались казанцы. За 81 секунду в воротах финнов побывали две шайбы. Сперва отличился Доус, а затем свой второй гол в матче забил Да Коста.

Окончательный счёт в матче вновь установил Кирилл Петров – нападающий во второй раз подряд поразил пустые ворота "Йокерита".4:1 - победа "Ак Барса".