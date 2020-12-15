В Татарстане во время аварии на встречке погиб водитель легковушки-иномарки

На места аварии работают сотрудники Госавтоинспекции Татарстана Фото: Лика ИСАЕВА

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 14 декабря, в 16.40 на 120 километре автодороги Йошкар-Ола-Казань - подъезд к федеральной трассе М7 "Волга" - "Москва-Уфа". По предварительным данным, водитель иномарки "Дэу" для совершения обгона столкнулся с другой иномаркой и после этого его автомобиль выехал на встречку, где врезался в многотонный грузовым автомобилем "Мерседес".

Шансов выжить у водителя легковушки не было - он от полученных травм скончался на месте происшествия.

- На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.