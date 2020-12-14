В Татарстане лесоруба насмерть придавило спиленными деревьями

С места происшествия Фото: Из материалов пресс-службы

Уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" возбудили по факту гибели 48-летнего лесоруба. Все произошло рано утром 12 декабря неподалеку от села Малое Подберезье в Кайбицком районе республики.

По предварительным данным, в лесопосадках четверо сотрудников коммунальных служб района очищали лес по договору подряда с Кайбицким лесхозом. Одно из деревьев не упало после того, как его распилили, оно повисло на ветвях соседнего дерева. По инструкции его необходимо было повалить, но лесорубы не сделали этого, и начали пилить второе. В итоге оба дерева упали на голову одного из лесорубов.

- Погибший мужчина получил смертельные травмы головы, - сообщили в СУ СКР Татарстана.