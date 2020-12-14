Президент Татарстана перекусил в школьной столовой

Фото: пресс-служба президента РТ.

В рамках рабочей поездки Набережные Челны президент Татарстана Рустам Минниханов посетил гимназию №2 имени Мулланура Вахитова, где ознакомился с организацией питания детей.

В этом году в гимназии был проведен капитальный ремонт. На ремонт и приобретение оборудования и мебели из республиканского бюджета выделили 176 миллионов рублей. Рустам Минниханов осмотрел учебные классы, спортзал, зал для занятия борьбой, кабинет начальных классов. Всего на сегодняшний день в гимназии обучаются 810 детей.

В рамках капремонта обновили и помещения столовой. Полностью заменили оборудование в пищевом блоке, провели модернизацию мучного и овощного цехов.

Президент РТ осмотрел столовую, ознакомился с ассортиментом, а также продегустировал блюда из школьного меню. В завершение визита Рустам Минниханов высоко оценил качество предоставляемого в гимназии горячего питания.