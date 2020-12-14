Власти Чебоксар намерены провести встречи с резидентами индустриальных парков

Фото: администрация Чебоксар.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков поручил собраться с арендаторами площадей действующих в городе двух индустриальных парков и проработать совместно с ними и «ответственными структурными подразделениями» план действий для решения законодательных вопросов и вопросов финансирования и проектирования объектов.

- Мы должны завершить строительство инфраструктуры индустриальных парков и сделать территорию удобной для предприятий, - отметил на прошедшем совещании глава администрации.

На еженедельной планерке заместитель главы администрации по экономике и финансам Владимир Яковлев доложил, что в Чебоксарах функционируют два индустриальных парка по проспекту Тракторостроителей.

Первый парк функционирует с 2016 года. Стоимость строительства инженерной инфраструктуры из бюджетов всех уровней составила 215,3 млн рублей. Еще 900 млн рублей вложили инвесторы. Сейчас 87% площадей занимают восемь предприятий, создавших 276 рабочих мест. В следующем году намечены торги оставшихся площадей индустриального парка для размещения на них двух организаций.

На развитие второго индустриального парка из бюджетов всех уровней направлено 245,2 млн рублей. Предприниматели вложили в развитие территорий 132 млн рублей. В настоящий момент резиденты этого парка создали 93 рабочих места. По словам Яковлева, многие промышленные объекты находятся в стадии проектирования или строительства. В планах организаций сформировать более 550 рабочих мест.

Примечательно, что для бизнесменов индустриальные парки Чебоксар привлекательны льготами: арендная плата на территории исчисляется в размере ставки земельного налога за единицу площади участка, а приобрести землю в собственность можно за 15% от кадастровой стоимости.

Для более успешной работы резидентов, по словам Яковлева, необходимо разработать нормативно-правовую базу, а на территории второго индустриального парка решить ряд вопросов по переключению ливневой канализации, освещению и выбору управляющей компании.