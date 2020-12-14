"Переговоры на финальной стадии": "Рубин" подпишет двух игроков "Тамбова"

Фото: ФК "Краснодар".

"Рубин" не на шутку решил усилить состав зимой. Причем, официального открытия траннсферного окна в казанском клубе решили не дожидаться. Так, уже объявили о переходе японского полузащитника Сайто. В ближайшее время клуб должен оформить трансферы двух игроков "Тамбова" - защитника Алексея Грицаенко и форварда Михаила Костюкова. В тамбовском клубе сейчас большие финансовые проблемы, так что в переходе игроков заинтересованы обе стороны.

"Ситуация та же, с нами на связь никто не выходил, все в таком же не очень хорошем состоянии. По Костюкову и Грицаенко — переговоры с "Рубином» на финальной стадии", цитирует спортивного директора "Тамбова" Павла Худякова Championat.com.

Грицаенко и Костюков выступают за "Тамбов" с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник сыграл за команду 10 матчей, а форвард - 15. В активе обоих игроков значатся по одному забитому мячу.