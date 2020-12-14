В Татарстане легковушка влетела под МАН, водитель погиб

С места происшествия Фото: МВД по РТ

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 14 декабря, в 15.30 на 2 километре автодороги Казань-Альдермыш в Высокогорского района республики. По предварительным данным, водитель иномарки «Ниссан», превысил безопасную скорость и вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком МАН.

Сила удара была такова, что водитель легковушки получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия еще до приезда медиков. Водитель грузовика не пострадал.

Водитель легковушки погиб Фото: МВД по РТ

- В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.