Более 300 добровольцев в Казани доставили лекарства больным коронавирусом

Фото: мэрия Казани.

Казанские волонтеры продолжают ежедневно доставлять лекарства больным коронавирусом. За 21 день работы штабов препараты были доставлены по месту проживания всем пациентам, которым медработники назначили прием лекарств. Всего за это время было задействовано более 300 добровольцев. Об этом сообщил председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

- По поручению Президента России Владимира Путина 10 ноября правительство страны выделило из федерального бюджета средства на приобретение лекарственных препаратов. Ими на безвозмездной основе должны обеспечивать больных коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь дома. На Республику Татарстан выделено 146 миллионов рублей, – напомнил Айрат Фаизов.

Препараты для казанских амбулаторных больных поступили на склады «Таттехмедфарм» во второй половине ноября, тогда же стартовала работа волонтеров по доставке лекарств.

Для организации работы волонтеров в Казани создано 11 штабов на базе молодежно-подростковых центров, а также в администрациях районов. Центральный штаб располагается в Комитете по делам детей и молодежи. Лекарства начальники штабов получают из 24 закрепленных аптек «Таттехмедфарм», расположенных во всех частях города.