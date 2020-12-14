Национальная премия бизнес-коммуникаций: казанский маркетолог в числе лучших

Национальная премия бизнес-коммуникаций - один из самых престижных деловых конкурсных проектов страны. Премия традиционно объединяет крупных индустриальных игроков, региональных участников, известные бренды и агентства. В состав Экспертного совета НПБК входят более 80 крупнейших представителей деловой, медиа и рекламной отраслей.

Формирование трендов на ближайшее будущее, регулярно растущее количество участников, конкурентоспособные, яркие рекламные проекты - многие члены жюри отмечают, что в рамках нынешнего конкурса были проанализированы десятки кейсов из разных сегментов и был выявлен «совершенно иной фокус и иные инструменты рекламного рынка».

По итогам конкурса в Рейтинг лучших маркетологов и маркетинговых практик вошел сотрудник одной из ведущих медицинских клиник Казани - Руслан Кадыров.

- Одна из самых запоминающихся работ, хороший уровень заявки, достойной соревноваться на федеральном этапе, - именно так оценил проект нашего специалиста один из экспертов.

Кстати, в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса, установлен рекорд по количеству участников: было подано более 400 заявок, по результатам Премии присвоено 30 золотых наград и 8 Гран-при.

- Подводя итоги премии, важно отметить, что маркетинговая эффективность в период пандемии выходит на первый план. НПБК - единственный конкурсный проект, который проводит персональную оценку эффективности маркетологов и позволяет понять, какие сегменты наиболее активны в нынешней обстановке, - сказал генеральный директор Национальной премии бизнес-коммуникаций Валентин Смоляков