В Чебоксарах за счет федерального бюджета построят 18 объектов в новых микрорайонах

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар.

Вплоть до 2024 года бюджет Чебоксар получит 956 миллионов рублей на строительство дорог, инженерных сетей и социальных объектов в новых жилых микрорайонах. В план Минстроя России на финансирование в 2021 - 2024 годы вошли 18 объектов столицы Чувашии. Об этом в понедельник на совещании заявил заместитель главы администрации Иван Кучерявый.

В этом году за счет федеральной программы «Стимулирование жилищного строительства» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Чебоксарах построили 4 км новых дорог в микрорайонах «Новый город» и «Университетский-2». Их введут в эксплуатацию до конца когда.

В следующем году запланировано строительство очистных сооружении и автодороги в Радужном. В Новом городе появится новая дорога магистрального значения, в микрорайоне «Олимп» приступят к первому этапу строительства дороги по ул. З. Яковлевои . Сумма выделенных на эти объекты средств - 334,8 миллиона рублей .

В микрорайоне Воскресенский к 2024 году появится новая дорога с пешеходным бульваром - их строительство оценивается в 104,2 миллиона рублей.

В микрорайоне «Акварель» запланировано строительство новых сетей водоснабжения и очистных сооружений.

В микрорайоне «Олимп» в 2022 году появится новая ливневая канализация, а в 2023 году еще одна дорога.

В «Университетском-2» на 2022 год запланировано строительство выезда на Ядринское шоссе, а на 2023 год - новых сетей водоснабжения и ливневой канализации.

Масштабные работы пройдут и в микрорайоне «Грязевая стрелка»: там в 2022 году запланировано строительство дороги и инфраструктурных объектов на сумму 278,2 миллиона рублей.

Теперь администрации города необходимо приступать к бюрократическим процедурам, отметил сити-менеджер.

- До конца первого квартала следующего года необходимо провести конкурсные процедуры и определиться с подрядчиками, которые приступят к строительным работам, - поручил на совещании Алексей Ладыков.

Также глава города отметил, что покупатели и собственники должны знать весь объем работ и финансирования.

- Планы на ближайшие три года в части строительство дорожной и инженерной инфраструктуры уже составлены, и завышенные запросы могут быть не исполнены, - подытожил Ладыков.