В Чувашии во время пожара в квартире погибла 38-летняя женщина

С места происшествия Фото: МЧС Чувашии

Пожар в квартире многоквартирного дома на улице Гоголя в Алатыре начался в 19.30 в воскресенье, 13 декабря. На место прибыли сотрудники МЧС республики.

С места происшествия удалось спасти и доставить в больницу 58-летнюю хозяйку квартиры, ее 32-летнего сына и 30-летнего гостя. С травмами различной степени тяжести и ожогами они доставлены в местную ЦРБ.

К сожалению, не удалось спасти живой 38-летнюю дочь хозяев. Ее тело было обнаружено после тушения огня.

Пожарным пришлось помогать выводить из задымленного подъезда 10 местных жителей.

- Обстоятельства трагедии выясняются, - сообщили в МЧС Чувашии.