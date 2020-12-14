Новый год 2021 в Казани: адреса елочных базаров

Все продаваемые деревья выращены в специализированных питомниках.
Фото: Олег ЗОЛОТО
На этой неделе в Казани начнут работать сразу 28 официальный елочных базара - 20 на специализированных и восемь на ярмарочных площадках.
Точки по продаже новогодних красавиц, выращенных в специализированных питомниках, будут организованы во всех районах столицы Татарстана по адресам:
1. улица Чехова, 2;
2. улица Зорге, 68;
3. улица Зорге, 75;
4. улица Зорге, 101;
5. проспект Победы, 17;
6. проспект Победы, 56;
7. улица Фучика, 72;
8. улица Фучика, 105;
9. улица Мавлютова, 17;
10. улица Кулагина, 6;
11. улица Пионерская, 9а;
12. улица Родины, 33а;
13. улица Липатова, 7;
14. улица Ломжинская, 2;
15. улица Сахарова, 13а;
16. улица Закиева, 12.
17. улица Адоратского, 6;
18. улица Адоратского, 12;
19. улица Адоратского, 33а;
20. улица Лаврентьева,10;
21. улица Батыршина, 20;
22. улица Восстания, 83;
23. улица Декабристов, 114;
24. улица Декабристов, 133;
25. улица Краснокошайская, 150/2;
26. улица Павлова, 1;
27. улица Беломорская 69/3;
28. улица Дементьева, 7.