Новый год 2021 в Казани: адреса елочных базаров

Все продаваемые деревья выращены в специализированных питомниках. Фото: Олег ЗОЛОТО

На этой неделе в Казани начнут работать сразу 28 официальный елочных базара - 20 на специализированных и восемь на ярмарочных площадках.

Точки по продаже новогодних красавиц, выращенных в специализированных питомниках, будут организованы во всех районах столицы Татарстана по адресам:

1. улица Чехова, 2;

2. улица Зорге, 68;

3. улица Зорге, 75;

4. улица Зорге, 101;

5. проспект Победы, 17;

6. проспект Победы, 56;

7. улица Фучика, 72;

8. улица Фучика, 105;

9. улица Мавлютова, 17;

10. улица Кулагина, 6;

11. улица Пионерская, 9а;

12. улица Родины, 33а;

13. улица Липатова, 7;

14. улица Ломжинская, 2;

15. улица Сахарова, 13а;

16. улица Закиева, 12.

17. улица Адоратского, 6;

18. улица Адоратского, 12;

19. улица Адоратского, 33а;

20. улица Лаврентьева,10;

21. улица Батыршина, 20;

22. улица Восстания, 83;

23. улица Декабристов, 114;

24. улица Декабристов, 133;

25. улица Краснокошайская, 150/2;

26. улица Павлова, 1;

27. улица Беломорская 69/3;

28. улица Дементьева, 7.