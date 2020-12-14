Каток в казанском парке “Черное озеро” начнет работать 19 декабря

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В грядущие выходные, 19 декабря, в техническом режиме начнет свою работу каток в казанском парке Черное озеро. Вход на лед со своими коньками будет бесплатным. Об на “деловом понедельник” в Исполкоме города сообщил глава местной “Дирекции парков и скверов” Марат Закиров.

Он также заметил, что в этом сезоне на катке “Черного озера” будет работать бесплатная школа фигурного катания для детей от 4 до 7 лет. Также на льду появится разметка для игры в крелинг.

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