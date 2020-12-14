Главе Ульяновской области презентовали новую модель автобуса СИМАЗ

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

Накануне главе Ульяновской области Сергею Морозову презентовали новую модель автобуса СИМАЗ, который сейчас проходит все стадии сертификации. В последующем он будет работать на междугороднее и пригородное сообщение.

В автобусе есть 30 посадочных мест, рециркуляторы воздуха, система видеонаблюдением и USB-разъемы для подзарядки телефонов.

- На следующий год завод планирует увеличить производство автобусов на междугородные сети, поэтому уже сейчас предприятие занимается вопросами обучения и повышения квалификации работников. От этого зависит качество производимой продукции и конкурентоспособности на рынке. Сегодня ульяновский завод «СИМАЗ» открывает набор специалистов на сборочное производство, это порядка 50 новых рабочих мест с достойной оплатой труда, - отметил на презентации глава Минэкономразвития региона Дмитрий Вавилин.