В Мамадышском районе Татарстана открылась ледовая переправа

В ближайшие дни в республике состоится техническое освидетельствование еще двух ледовых переправ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 14 декабря, в Мамадышском районе открыта ледовая переправа через реку Кама. Дорога ведет от села Сколка к селу Новый Закамский. Передвигаться по ней круглосуточно можно автомобилям массой до 3,5 тонн. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Отметим, что утром во вторник, 15 числа, состоится техническое освидетельствование ледовой переправы через реку Волгу, по маршруту "поселок Аракчино (город Казань) - село Верхний Услон", а в среду, 16 числа - техническое освидетельствование ледовой переправы через реку Кама, по маршруту "село Покровское Елабужского района - поселок Красный Ключ Нижнекамского района".