"Рубин" осваивает азиатский рынок: Казанцы арендовали 21-летнего полузащитника японской молодежки

Фото: ФК "Рубин".

Межсезонье в российском футболе еще не началось. а казанский "Рубин" ужепровернул первый трансфер. Так, в казанский клуб правах аренды перешел 21-летний японский полузащитник Мицуки Сайто, выступавший за клуб высшей японской лиги J1 «Сенан Бельмаре».

- Арендное соглашение рассчитано на полтора года с правом выкупа, - прокомментировали трансфер в пресс-службе клуба.

Мицуки Сайто родился 10 января 1999 года в городе Фудзисава (Япония). Выступал за молодежную и основную команды «Сёнан Бельмаре». В лиге J1 провел 75 матчей, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи. Выступал за юношеские сборные Японии, в настоящее время игрок сборной Японии U23. Обладатель Кубка японской лиги (2018).

Отметим, что Сайто стал девятым иностранцем в составе "Рубина". Таким образом. чтобы уместиться в квоту в 8 легионеров. "Рубину" зимой предстоит расстаться с кем-то из игроков с заграничным паспортом.