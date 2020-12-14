"Парни очень хорошо меня приняли": Новичок "Ак Барса" рассказал о дебюте за клуб

Фото: ХК "Ак Барс".

В матче с "Йокеритом" за "Ак Барс" дебютировал канадский защитникТревор Мерфи, который пополнил состав команды в начале декабря, перейдя из китайского "Куньлуня". В дебютной игре он отметился результативной передачей. В интервью клубной пресс-службе Мерфи рассказал, как проходит адаптация и как он себя чувствует в новой команде.

- Потребовалось какое-то время, чтобы оформить все документы, я терпеливо ждал. Но трансфер прошёл хорошо, потом я дней 10 только тренировался, зато хорошо себя ощущаю теперь. Парни очень хорошо меня приняли, всё идёт здорово. Конечно, всегда здорово приносить результат в атаке. Все знают, насколько важны спецбригады большинства в КХЛ. Но где бы я ни играл – в большинстве или нет – я буду стараться в полную силу и приносить команде пользу в атаке и солидно защищать ворота. Думаю, это поможет команде. Мне повезло посмотреть пару матчей «Ак Барса» до дебюта, увидеть, как работает система. Здесь очень структурированная игра, парни бьются за тренера. Думаю, со временем я буду играть сильнее и комфортнее чувствовать себя в этой тактике. Начало матча сегодня показало, что «Ак Барс» – сильная команда, играющая системно. Я рад быть частью этого, - заявил Мерфи.