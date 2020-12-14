Администрация Чебоксар прошла образовательную программу ВЭБ.РФ и бизнес-школы «Сколково»

Фото: мэрия Чебоксар.

Команда Чебоксар, в которую вошли представители Кабинета министров и руководящее звено администрации города, прошли третий образовательный модуль ВЭБ.РФ и бизнес-школы «Сколково». Об этом на своей странице в Инстаграме заявил глава администрации Алексей Ладыков.

Участниками обучающего блока стали управленческие команды из ста крупнейших российских городов. Вопросы инфраструктурного комплекса городов как единого пространства, а также лучшие практики, городское развитие в эпоху новой промышленной революции и другие актуальные вопросы участники образовательной программы обсудили с профессионалами своего дела. В их число, по сообщению Ладыкова, вошел и Петр Щедровицкий - профессор факультета городского и регионального развития Высшей школы экономики, директор Института экономики транспорта и транспортной политики, директор McKinsey & Company.

По итогам модуля команды очно защищали свои проекты перед экспертами ВЭБ, АСИ и партнерами «Сколково». Команда из Чебоксар представила программу развития города.

- Наша ставка - развитие электротехнического и IT кластеров. До приезда в Сколково перспективы обсудили и с городскими руководителями предприятий - представителями кластеров, ректорами ведущих вузов. Релейщиком должно быть стать престижно! Наша общая задача - рост доли электрокластера Чувашии на рынке релейной защиты и АСУ в энергетике страны, - отметил в своем Инстаграме Алексей Ладыков.

Он также добавил, что реализовать представленные проекты администрация города намерена при поддержке ВЭБ.РФ.