В Казань прибыл новоназначенный митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

В понедельник, 14 декабря, в Казань прибыл новоназначенный глава Татарстанской митрополии митрополит Кирилл. Первым делом он отправился в Благовещенский собор Казанского кремля.

Там он совершил молебеное пение ко Господу Иисусу Христу и Пресвятой Богородице. Участие в мероприятии приняли архипастыри Татарстанской митрополии, благочинные, настоятели, настоятельницы и наместники монастырей Казанской епархии.

Ранее решение о назначении митрополита Кирилла было принято Священным Синодом Русской Православной Церкви. Он был освобожден от управления Екатеринбургской епархией с выражением благодарности за понесенные архипастырские труды.

Напомним, экс-митрополит Казанский и Татарстанский Феофан скончался на 74-м году жизни 20 ноября текущего года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Его похоронили на территории Казанского Богородицкого монастыря.