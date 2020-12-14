Число летальных случаев коронавируса в Марий Эл достигло 107

С начала пандемии COVID-19 подхватили 8 298 жителей республики. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на понедельник, 14 декабря, в Марий Эл скончались уже 107 зараженных коронавирусом человек. Последний летальных случай там был зафиксирован накануне. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекции.

С начала пандемии COVID-19 подхватили 8 298 жителей республики. К сегодняшнему дню 7 327 из них выздоровели. В инфекционных стационарах продолжают находиться 1 148 человек: 1 134 - с пневмонией, 408 - с подтвержденным коронавирусом.

В местном Минздраве отмечают, что 179 госпитализированных в тяжелом состоянии, 969 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 35 пациентов, а в кислородной поддержке нуждаются 495.