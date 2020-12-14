В Чувашии скончались еще пять зараженных коронавирусом человек

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За минувшие сутки в Чувашии подтвердилось еще пять смертей зараженных коронавирусом человек. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 375. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в республике провели около 370 тысяч тестов на коронавирус. Исследования помогли выявить 14 306 больных (129 - накануне). На данный момент большинство из них - 12 820 человек, выздоровело, но новые случаи инфекции продолжают фиксироваться десятками ежедневно.