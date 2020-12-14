На пяти предприятиях Набережных Челнов выявили вспышки коронавируса

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Вспышки коронавируса выявлены еще на пяти предприятиях Набережных Челнов - “Автозапчасть”, “РариТЭК”, “Ника”, “Домкор Индустрия”, “КАМАЗ”. Вместе с тем нарушения санитарных и эпидемиологических норм на прошлой неделе были зафиксированы в “Рецентре Челны” и городской клинике “Дента-Плюс”. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщил главный санитарный врач татарстанского автограда Ильгизяр Бариев.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, в свою очередь, призвал руководителей предприятий обеспечить соответствующие условия для их сотрудников и не забывать, что они несут ответственность за работников.

С начала пандемии в Набережных Челнах выявили 1 164 случая COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения сейчас составляет 213,4%.