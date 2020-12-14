В Марий Эл "пьяный" водитель врезался в столб, погиб пассажир

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Смертельная авария с участием иномарки "Хёндэ" произошла в воскресенье, 13 декабря, в 16.25 на улице Кузьмина в Волжске. По предварительным данным, во время обгона впереди идущего транспорта водитель легковушки не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет, где врезался в столб.

После удара бетонный столб упал, пассажир иномарки получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Водитель с места аварии сбежал, но вскоре его задержали.

Предположительно, мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии, сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.