Дебют Мерфи и победный гол Емеца:"Ак Барс" разгромил "Йокерит"

Фото: ХК "Ак Барс".

"Ак Барс" в очередном туре КХЛ принимал финский "Йокерит". Казанцы выходили на игру в отличном расположении духа. За плечами четыре победы подряд с общим счетом 18:3. В матче с финнами подопечные Дмитрия Квартальнова были полны решимости удачную серию продлить.

В поединке с "Йокеритом" за "барсов" дебютировал канадский защитник Мерфи. Он вышел в первом звене и сразу же начал показывать, для чего именно его подписали. Именно он начал голевую атаку, которую точным броском завершил Воронков. В конце первого периода уже ВОронков выступил в роли ассистента, выдав пас на Емеца, который с пятака не промахнулся.

В самом начале второй двадцатиминутки "Ак Барс" мог забивать в третий раз. Андерс Линдбек сбил с ног Даниса Зарипова, судьи назначили штрафной бросок, но Найджел Доус не смог его реализовать. Ещё один шанс забить был у Стефана Да Косты, но и он не переиграл вратаря. После этого "Йокерит" перехватил инициативу, создал несколько моментов у ворот «барсов», однако Адам Рейдеборн сыграл наилучшим образом и сохранил для команды преимущество в две шайбы.

В третьем периоде гости все же добились своего и сократили разрыв до минимума. Никлас Енсен смог переиграть Адама Рейдеборна. Концовка ожидалась по-настоящему жаркой, но за две минуты до сирены Да Коста здорово бросил издали и сделал счет 3:1.

Гости все же попытались спасти матч, даже выпустили шестого полевого игрока, но забить им так и не удалось, а вот Кирилл Петров воспользовался ошибкой финнов и забросил решающую шайбу в пустые ворота. 4:1 - победа казанцев.