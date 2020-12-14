В Казани загорелась фура с продуктами

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар на территории парковки и разгрузочного терминала магазина "Метро" на улице Мулланура Вахитова в Кировского района столицы Татарстана начался в понедельник, 14 декабря, в 8.09. Загорелась фура с продуктами, которая приехала в магазин. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Черный столб дыма виден был сразу в нескольких районах Казани.

Прибывшим пожарным удалось справиться с огнем в 8.25.

Автомобиль выгорел полностью Фото: МЧС Татарстана

Эвакуация персонала магазина не потребовалась, пострадавших во время происшествия нет, сообщили в МЧС Татарстана.